Cidades do interior registram chuvas fortes nesta segunda-feira

Chuvas fortes chegaram a algumas das cidades do interior do Ceará nesta segunda-feira (14). No Centro-Sul do estado, houve precipitação em Cedro e em Iguatu. Na cidade de Quixadá, além da chuva também foi sentida forte ventania.

Em Viçosa do Ceará, no noroeste cearense, a precipitação chegou a causar alagamento em alguns pontos da cidade. Segundo o gráfico de variáveis meteorológicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada no município uma precipitação de 53.4 mm no acumulado entre a meia-noite e as 19h desta segunda-feira (14).

Para esta terça-feira (15), a Funceme prevê nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Ceará.