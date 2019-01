Feira expõe potencialidades

Quixadá. Uma das estratégias utilizadas pelo Sebrae no auxílio e divulgação dos negócios e de pequenos e microempresários são as feiras temáticas, realizadas em cidades como Canindé, Pedra Branca, Baturité. A maior delas, no Ceará, é a Feira de Negócios da Região Centro do Estado (Fenerce), que voltará a ser realizada, em Quixadá, de 13 a 15 de setembro, nda Praça José de Barros, no Centro.

A articuladora do Escritório Regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresas (Sebrae), Wilma de Almeida, informou as novidades deste ano. Uma delas é o Sebrae Experience, evento intensivo realizado para despertar o espírito empreendedor dos estudantes universitários, elevar a criatividade e a inovação e estimular o desenvolvimento de ideias de negócios. A outra é Sertão Terroir, palavra francesa que designa uma extensão de terra cultivada ou o conjunto das terras exploradas por uma comunidade rural.

> Consultorias são boas opções para a melhoria dos negócios

> Centro de Educação profissional ajuda a formar

Além de gratuita, neste ano a Fenerce terá duas entradas, para facilitar o fluxo dos visitantes. Estão sendo disponibilizados 63 estandes. Mais de 30 deles foram reservados na noite do lançamento. Há ainda seis institucionais, outros oito na praça de alimentação, três lounges e duas salas de aula, onde serão realizados cursos e palestras de empreendedorismo. Também está programado o Encontro Estadual do Workshop Empretec, comemorativo aos 25 anos.

Acrescenta a articuladora do Sebrae que o objetivo da Fenerce é realizar negócios, promover e divulgar as empresas e produtos de abrangência multisetorial da região e do Estado; desenvolver uma consciência de mercado competitivo e globalizado, coerente com a situação econômica atual e promover o desenvolvimento local a partir do fomento do turismo de negócios. O momento também é ideal para a exposição de novos negócios, marcas e produtos.