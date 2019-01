Cerca de 500 mil visitantes compareceram à Expocrato

Crato. Chegou ao fim, na noite de ontem (22), a 67ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados, a Expocrato, que teve como destaque, este ano, a reforma do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, que abriga o evento. Durante os nove dias, o Grupo Gestor estima que mais de 500 mil pessoas circularam no equipamento. Já a Arte Produções, uma das organizadoras do Festival, soma mais de 160 mil pessoas só na área de show, que aproveitaram as mais 50 atrações no Festival. No encerramento, subiram ao palco Rafael Alencar, Devinho, Luan Santana, Jonas Esticado, Gustavo Mioto e Ventage.

Essa mistura de gêneros musicais atraiu muitos visitantes, como o estudante Lucas Loiola, que veio de Fortaleza para curtir, pela primeira vez a Expocrato. "Me impressionei com a estrutura, quantidade de gente e organização. A programação foi bem feita, eclética, tivemos os dias para agradar todo mundo, os mais velhos, os mais jovens. Trouxeram o sertanejo que está mais em evidência, fizeram boas escolhas", destacou.

Para melhorar a circulação, organização, logística e atender exigências do Ministério Público, foram investidos na reforma R$ 35 milhões, numa área total de intervenção de 33.605,40 m². No espaço de shows, foi colocado piso intertravado e capacidade ampliada para mais de 30 mil pessoas. A obra também incluiu novas edificações como a Administração do Parque, dormitório para os tratadores (144 camas), instalações sanitárias, nova arquibancada, edifício para entidades, centro de manejo, marquises polivalentes, restaurantes, museu, área para artesanato, engenho, e renovação dos pavilhões existentes e toda a parte viária e de currais nova. São 4.434,30 m² de reformas de construções existentes e um acréscimo de 11.137,50m² em novos edifícios.

O governador Camilo Santana, que visitou a Expocrato na sexta-feira (20), ressaltou a reforma que, mesmo ainda não sendo concluída, já torna o Parque Pedro Felício Cavalcanti um dos melhores do País. "Toda infraestrutura e aquilo que for necessário ser feito para o próximo ano nós vamos fazer", adiantou. O chefe do Executivo cearense ressaltou que o objetivo é deixar o equipamento funcionando o ano inteiro, com sede de órgãos públicos e espaço de lazer.

O presidente do Grupo Gestor, Luiz Gonzaga de Melo, acredita que a Expocrato superou todas as expectativas aos expositores e faturamento, "apesar que até o momento não podemos ter o faturamento fechado porque tem que fazer o balanço", pondera. Isso só deve acontecer no mês de agosto mas, até nesta segunda feira (23), ainda há pessoas procurando fazer negócios.

"Depois que ampliaram o Parque, gerou um desejo do Cariri de vir conhecer e isso aumentou o número de visitantes. Se aumentou o povo, aumentou o faturamento. "Acredito que bateu sem problema", disse Gonzaga sobre os R$ 60 milhões estimados antes de iniciar o evento. Segundo ele, o setor de máquinas vendeu muito bem, assim como o de derivados da cana e mandioca. "É só ver a filas". Além disso, houve Leilão Cariri Leite, que, em seu primeiro ano, vendeu todos os 30 lotes de animais disponíveis. "Todos os setores funcionou bem".

A Expocrato também agradou os agricultores familiares que expuseram verduras, legumes, frutas, mel, entre outros. Segundo a apicultura Fátima Gouveia, as vendas foram acima do esperado, mas lamenta que os produtores ainda não tenham tido um espaço padronizado. "Lógico que precisa melhorar a organização. Essa parte que estamos aqui ainda vão melhorar", espera. Para ela, a procura pelos produtos orgânicos aumentou e os clientes já são conscientes.

Outro setor tradicional na Expocrato é o artesanato, que foi fortalecido com a reforma, já que a loja da Ceart ficou logo na entrada principal. Segundo o xilógrafo e artesão de Juazeiro do Norte José Lourenço, as vendas não foram como ele esperava, mas acredita que o momento econômico atual do País fez o poder de compra diminuir.

Autointitulado "o maior Festival do Norte-Nordeste", a Expocrato 2018 surpreendeu na organização. A área de shows foi dividida em cinco setores: Arena, Área Vip, Camarote Premium e os Camarotes Corporativos. Lá dentro, as novidades foram uma roda gigante de 20 metros de altura, um letreiro temático e praça de alimentação.

Show principal

Na abertura do show principal, um grande espetáculo pirotécnico, com tecnologia silenciadora, iluminou o céu da cidade, anunciando a festa. Segundo a organização, este foi o maior show de luzes e cores no céu cratense da história do evento.

A MPB, o forró pé-de-serra, o forró eletrônico e o sertanejo foram os primeiros de uma variedade de gêneros musicais que pisaram no festival cratense. Segundo Marcelo Rocha, da Arte Produções, foi importante que o evento contemplar as várias tribos e idades. "O evento foi um sucesso em todos os aspectos. Houve participação de todas as cidades. Era nítido o encanto no olhar das pessoas, seja assistindo sua banda favorita ou contemplando a queima de fotos".

Este ano, a programação da Expocrato contou com uma quantidade mínima de 30% de artistas da região do Cariri. Através de uma Lei Municipal, a Prefeitura ofereceu um desconto de 2% no ISS sobre o faturamento da festa caso a porcentagem fosse cumprida. As empresas organizadoras firmaram um termo de acordo, dando aos grupos a mesma divulgação de artistas nacionais. "Isso já fez uma diferença", disse o prefeito José Ailton.