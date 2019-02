Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo deixa 10 mortos e 3 feridos

Um incêndio no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, no Rio de Janeiro, deixou 10 mortos e três pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (8).

O foco do incêndio foi o alojamento da categoria de base, onde ficam jovens jogadores, geralmente vindos de outros estados.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do estado, que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 5h (horário local) e já apagou as chamas.

Ainda segundo os bombeiros, um dos feridos está em estado grave. Conforme o portal G1, um deles é um adolescente de 14 anos chamado Cauã.

Ainda não há identificação dos mortos.

Mais informações em instantes.