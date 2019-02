Atleta ferido em incêndio envia vídeo para família no Ceará: "Estou bem. Graças a Deus"

O goleiro cearense Dyogo Alves, sobrevivente do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, gravou vídeo no hospital para enviar para família no Ceará e disse que está bem.

"Pai, estou bem. Graças a Deus", diz Dyogo na mensagem. O pai do atleta, Francisco Jose Alves, e a mãe Francisca Nélia Alves, moram em Fortaleza e devem embarcar para o Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira (8).

Pelo menos 10 pessoas morreram durante o incêndio na madrugada desta sexta-feira (8) no centro de treinamento rubro-negro.

Ar condicionado pode ter provocado fogo

O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu pode ter começado no ar condicionado. Jogadores de base do Flamengo que sobreviveram contaram que, minutos antes de o fogo começar, houve uma explosão no ar condicionado, uma espécie de curto circuito. Também segundo esses relatos, o fogo teria se alastrado muito rapidamente.

Morreramos quatro funcionári do clube, quatro jogadores das categorias de base do Flamengo e dois atletas que estavam fazendo testes na agremiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.