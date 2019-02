Mãe do goleiro Dyogo diz que só ficou tranquila quando conseguiu falar com o filho

Seu Francisco e Dona Neide só ficaram mais aliviados quando conseguiram conversar com o filho TV Verdes Mares



A mãe do goleiro Dyogo Bento Alves, Nélia Alves, disse na manhã desta sexta-feira (8), em entrevista para o Sistema Verdes Mares, que só ficou mais tranquila depois que conseguiu falar com o filho por telefone. Dyogo estava no hospital no momento do telefonema.

“Mãe, não se preocupa. Está tudo bem", disse Dyego, conforme o relato dela. "Foi quando eu consegui respirar mais aliviada. Mas estou muito triste por esses familiares que perderam os seus filhos, que hoje choram a perda deles”, disse emocionada.

Dyogo estava no Ninho do Urubu no momento do ocorrido. Pelo menos 10 pessoas morreram durante a ocorrência registrada na madrugada desta sexta-feira (8) no centro de treinamento rubro-negro.

Voz rouca e queimaduras nas mãos

O pai de Dyogo, Francisco Bento Alves, disse percebeu que a voz do filho muito rouca após conversar com ele. O filho relatou ao pai que havia inalado muita fumaça, mas tranquilizou a família avisando que está tudo bem.

“Ele estava muito voz muito rouca. Fiquei até com medo até, pois quase não dava para identificar a voz dele. Mas graças a Deus ele está bem. Teve algumas queimaduras e inalou alguma fumaça, mas ele está bem e em recuperação”, afirmou.

Sobre as queimadas nas mãos, o pai de Dyogo garantiu que não há nada de grave que possa comprometer a carreira do arqueiro rubro-negro.

"Ele não me passou detalhes das queimaduras. Só que tinha queimado alguns dedos. Mas ele estava bem e que disse que eu não me preocupasse”, explicou.

Tanto o pai como a mãe de Dyogo vão acompanhar a recuperação do filho de perto no Rio de Janeiro a pedido do Flamengo.

Incêndio foi controlado

O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, como é conhecido o Centro de Treinamento do Flamengo, foi controlado. Segundo informações iniciais, entre as vítimas estão quatro funcionários do clube, quatro jogadores das categorias de base do Flamengo e dois atletas que estavam fazendo testes na agremiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17. O fogo atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade.

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.

O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, o último treinamento antes do clássico contra o Fluminense neste sábado (9), pelas semifinais da Taça Guanabara. A atividade foi transferida para o período da tarde.

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) afirmou no Twitter que convocou uma reunião com Fluminense, Flamengo e a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual do Rio, para discutir o adiamento da partida.