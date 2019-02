CBF publica nota de pesar sobre o incêndio no CT do Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol publicou em seu site uma nota de pesar sobre a tragédia que matou 10 pessoas no CT do Flamengo, na zona oeste do Rio.

"A perda é imensurável. Todas as vítimas são pessoas que investiram suas vidas e esperanças no futebol. Cada uma dessas vidas é preciosa e insubstituível", diz trecho do comunicado.

A entidade também fez uma publicação no Twitter e mudou a imagem de perfil na rede social, em solidariedade ao clube.

Veja a nota na íntegra:

"A tragédia causada pelo incêndio no Centro de Treinamentos do Clube de Regatas do Flamengo atinge, profundamente, a todos no futebol brasileiro. A perda é imensurável. Todas as vítimas são pessoas que investiram suas vidas e esperanças no futebol. Cada uma dessas vidas é preciosa e insubstituível. O futebol brasileiro está de luto. A CBF se une em solidariedade e orações às famílias das vítimas e ao Flamengo, neste momento de enorme tristeza. Que todos tenham muita força para ultrapassar este momento trágico, que interrompeu sonhos de protagonismo nos gramados e fora deles. Todas as partidas de competições organizadas pela CBF terão um minuto de silêncio, na próxima rodada, em homenagem às vítimas. A Seleção Brasileira Sub 20 entrará em campo, na rodada final do Sul-Americano da categoria, usando luto nos uniformes. As bandeiras da sede da CBF serão mantidas a meio-mastro, durante o luto oficial decretado pelas autoridades."