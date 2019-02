Cearense Cauan Emanuel quebrou janela para salvar companheiros durante incêndio no CT do Flamengo

Jovem de apenas 14 anos, Cauan Emanuel quebrou uma janela de vidro para salvar alguns companheiros durante o incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (8). A informação foi confirmada por Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo e atual subsecretária municipal de esporte e lazer da Prefeitura do Rio de Janeiro.

"O Cauan estava bem forte, reclamando que queria comer e isso me confortou bastante. Estava bastante sujo ainda, com queimadura nos dedos e pé machucado porque tinha quebrado a janela de vidro para salvar alguns companheiros", contou Patrícia.

Cauan Emanuel Gomes Nunes foi um dos três feridos na tragédia no CT do rubro-negro carioca, assim como Francisco Dyogo Bento Alves, que também é cearense.

"O Francisco estava com a mão enfaixada. Ele falou com os pais e disse que estava bem, consciente, mas estava emotivo e não falou sobre a situação", comentou a ex-presidente do Flamengo e subsecretária Patrícia.

Os pais de Cauan viajam na tarde desta sexta (8) para a capital carioca enquanto a família de Francisco Dyogo aguarda um posicionamento do Flamengo em relação as passagens.