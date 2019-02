Volume de serviços prestados sobe 0,3% no 4º tri de 2018 ante 3º tri, diz IBGE

O volume de serviços prestados no País cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Foi a segunda taxa positiva seguida, a terceira não negativa", ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.

Esse movimento de dois trimestres seguidos de crescimento não ocorria desde o início de 2014, completou Lobo. O avanço no quarto trimestre ocorreu após uma elevação de 0,9% registrada no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo trimestre. No segundo trimestre, houve estabilidade (0%) ante o primeiro trimestre de 2018.

Na passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2018, os avanços nos segmentos de Outros serviços (alta de 3,2%, puxada por serviços financeiros auxiliares) e de Serviços de informação e comunicação (+1,2%) puxaram a alta na média global.

Os Serviços prestados às famílias registraram estabilidade (0%), os Serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 2,2%, enquanto os Transportes encolheram 0,5%.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o volume de serviços prestados aumentou 0,7% no quarto trimestre de 2018.