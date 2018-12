Vendas do comércio no Ceará ficam estáveis em outubro

O volume de vendas do comércio varejista ampliado no Ceará - que inclui material de construção, veículos, motocicletas, partes e peças - ficou estável em outubro deste ano na comparação com igual período do ano passado ao registrar leve variação de 0,3%. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem de setembro para outubro deste ano na série com ajuste sazonal, entretanto, as vendas do varejo ampliado retraíram 4,6%. De janeiro a outubro deste ano na comparação com igual período de 2017, houve avanço de 2,9%. Em 12 meses, as vendas acumulam alta de 3,3%.

Os destaques positivos ficaram por conta das vendas de móveis e eletrodomésticos, com alta de 5,2% e 6,3%, respectivamente, no mês de outubro ante igual período do ano anterior.

No Brasil, o volume de vendas do varejo ampliado em outubro na comparação com igual período de 2017 cresceu 6,2%. Já ante setembro deste ano na série ajustada sazonalmente para o período, a pesquisa do IBGE revelou leve variação de -0,2%. No ano até outubro, as vendas cresceram 5,3%. Em 12 meses, a alta foi de 5,7%.