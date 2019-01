Tecnologia é cada vez mais incorporada aos processos contábeis

O investimento em uma ferramenta que oferece serviços de contabilidade de maneira simples e tira dúvidas com uma interface já familiar como a do WhatsApp é apenas a ponta do iceberg de uma transformação iminente no mercado da contabilidade. O software, em fase de testes, deve estar disponível em fevereiro aos clientes da Controller, empresa de soluções de gestão empresarial, auditoria e contabilidade.

Robinson de Castro, presidente da empresa, corrobora que o negócio é case de uma revolução que bate à porta com cada vez mais insistência. Para ele, a inovação é apenas o início de uma série de processos e condutas a serem implementados e que devem transformar a atividade em uma prática bem mais estratégica e menos mecanizada.

Também à frente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-CE) pela terceira gestão - a mais recente iniciada em 2018 -, Robinson de Castro avalia que a academia precisa se renovar para preparar os futuros contadores para um futuro próximo.

"As empresas e os profissionais passarão a ser muito mais pessoas que pensam pelo cliente e terão cada vez mais proximidade com o profissional da área de tecnologia. Isso será fundamental", detalha.

Na Controller, gestão, auditoria e contabilidade já funcionam aliadas ao departamento de inovação, como Robinson de Castro denomina o setor que cuida da área de tecnologia. Atualmente, esse segmento do negócio conta com sete profissionais, além de uma empresa de tecnologia que ajuda oferecendo suporte aos processos.

Atendimento com robôs

Além do robô que prestará serviços pelo WhatsApp a partir de fevereiro, chamado de GabrielBoat, Robinson de Castro revela, sem muitos detalhes, que o negócio se prepara ainda para lançar no mercado mais uma ferramenta baseada na inteligência artificial que será parte importante no processo de revolução tecnológica do negócio.

"A gente quer ferramentas que prestem todo um serviço de consultoria online", diz o presidente da Controller, destacando que a empresa vem incorporando cada vez mais o conceito de BPO (Business Process Outsourcing), que na prática se trata da terceirização de processos de forma mais tecnológica e estratégica.

A novidade, que é uma tendência mundial na área de gestão e contabilidade, será um dos assuntos abordados no ciclo de palestras promovido pela Controller, que celebra em 2019 seus 30 anos de atividade. A cada mês, uma palestra voltada à gestão de negócios e à inovação será ministrada no auditório da empresa.

Atualmente, a Controller conta com corpo funcional composto por mais de 100 funcionários. O negócio nasceu com foco na prestação de serviços de auditoria, consultoria, tributos e recursos humanos e hoje se empenha no desenvolvimento de soluções em gestão incorporando tecnologias como a inteligência artificial nos processos.