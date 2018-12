Sebrae-CE premia empresas que se destacaram pela excelência na prestação de serviço no Turismo

O Sebrae Ceará entregou, na manhã desta quinta-feira (6), a certificação “Selo de Qualidade em Serviços do Sebrae” para as empresas que mais se destacaram neste ano nos segmentos de meios de hospedagem, eventos e alimentação. O selo é um reconhecimento da entidade ao padrão de excelência dos serviços prestados ao mercado turístico.

“A empresa que participa do selo, ao longo do ano ela recebe consultorias orientativas, recebe treinamentos, para que ela vá melhorando”, diz Evelyne Tabosa, gestora estadual do “Selo de Qualidade Sebrae”. “E aquelas que atendem aos pré-requisitos são contempladas, como uma forma de reconhecimento ao esforço que teve pera primar pela qualidade”.

Sobre a parceria entre Sebrae e o Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues, gerente geral de comercialização do Diário do Nordeste, destacou a importância do evento para a qualificação do trade turístico local. “Temos todo o envolvimento do Sistema Verdes Mares reverberando esse setor tão importante para o Ceará e que a gente entende ser transformador, seja pela geração de emprego como pela qualificação dessa mão de obra”.

Ao todo, foram agraciadas 140 empresas que se destacaram pela excelência no atendimento e na prestação de serviços. Destas, 82 empresas conquistaram o Selo Ouro, 30 o Selo Prata e 28 o Selo Bronze.

Idealizado em 1996, o Selo de Qualidade foi instituído em um contexto de crescimento do setor turístico do Estado. E, com o aumento do fluxo de turistas, veio a necessidade de melhorar a qualidade do turismo local. O programa é anual e oferece uma consultoria gerencial e tecnológica, de cunho orientativo, aos empreendedores do trade turístico.

Rotas do Ceará

Na ocasião, foi lançado o caderno especial “Rotas do Ceará”, que apresenta de forma detalhada os principais destinos turísticos do Estado. O Sebrae-CE trabalha com cinco roteiros no Ceará: Rota das Falésias (Litoral Leste), Rota das Emoções (Litoral Oeste), Rota Turística do Cariri (Sul do Estado), Rota Verde do Café (Maciço do Baturité) e Rota Mirantes da Ibiapaba (Serra da Ibiapaba). Por meio de um intenso movimento de apoio, qualificação profissional e orientação técnica aos microempreendedores dessas regiões, o Sebrae tem conseguido estruturar rotas turísticas com aventura, diversão, cultura e muita emoção para quase todos os públicos.