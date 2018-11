Rescaldo da Black Friday, Cyber Monday terá ofertas em lojas físicas

Quem não aproveitou o Black November, nem a pré-Black Friday, nem a data em si, na sexta-feira (23), ainda pode encontrar ofertas nesta segunda-feira (26) durante a Cyber Monday.

A data também é importada dos EUA e começou no comércio online de artigos eletrônicos. Hoje, ela abrange quase todas as categorias do varejo.

No Brasil, o supermercado Extra fará pela primeira vez a versão também física das promoções. Notebooks, TVs 4K e outros artigos eletrônicos estarão com descontos de 20% para quem tem o cartão da rede. Eletrodomésticos selecionados também terão preços reduzidos.

As lojas da Fast Shop, como já fizeram nos anos anteriores, também estenderão as promoções do final de semana para segunda. Já o Magazine Luiza restringe o Cyber Monday apenas para as vendas online.

Além dos descontos, o Black Friday também é conhecido pelas reclamações.

De acordo com levantamento do Reclame Aqui, das 11h de quarta-feira até as 23h59 de sexta, foram feitas 5.607. No ranking em tempo real do site, as lojas online Americanas.com, Casas Bahia (site) e Netshoes lideravam em números de queixas.

As vendas no comércio eletrônico na Black Friday (quinta e sexta) atingiram R$ 2,6 bilhões, uma alta de 23% em relação a 2017, segundo a empresa de análise de dados Ebit|Nielsen.