Produtos da ceia de Natal e Réveillon podem variar em até 127%, mostra pesquisa do Procon Fortaleza

Os preços dos produtos usados para compor as ceias de Natal e Réveillon podem variar em até 127,47%, segundo pesquisa do Procon Fortaleza divulgada nesta segunda-feira, 17. O levantamento foi feito com base em 58 itens, em todas as regionais da Capital, entre os dias 10 e 14 de dezembro.

Os itens com maior variação no preço são azeitona, uva e espumante, mais tradicionalmente usado durante a virada no ano. A azeitona (200g) foi o produto com maior diferença (127,47%), podendo ser comprada de R$ 6,59 a R$ 14,99. O quilo da uva e o espumante também tiveram variação superior a 100%. No caso da uva, o produto pode ser adquirido de R$ 4,69 a 9,98; e o espumante de R$ 39,90, no estabelecimento mais barato, a R$ 79,90, no mais caro.

O tradicional peru da ceia natalina pode variar até 22,88%, sendo encontrado de R$ 20,41 a R$ 25,08 o quilo do produto temperado. A ave chester desossada varia um pouco mais no preço, indo de R$ 16,98 a R$ 27,18 o quilo, mostrou a pesquisa.