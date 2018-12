Produção industrial do Ceará cai 2,6% em outubro; 3º maior recuo do País

A produção das indústrias do Ceará registrou uma queda de 2,6% no mês de outubro ante setembro e, ao mesmo tempo, avanço de 1,5% em comparação a igual mês de 2017. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e apontam ainda que o setor avançou no acumulado de janeiro a setembro (0,4%) e nos últimos 12 meses (0,8%).

Desde o início do ano, o segmento de confecção de artigos de vestuário e acessórios foi o que apresentou o maior recuo, de 0,8%. Em seguida, aparecem a indústria de produtos alimentícios (-0,4%), couro, artigos para viagens e calçados (-0,21%) e minerais não-metálicos (-0,14%).

A produção da indústria de produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos) foi a que mais cresceu no Estado no acumulado de 2018, com o avanço de 0,57% no período. Em seguida, estão os segmentos de bebidas (0,4%), coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (0,35%), metalurgia (0,32%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,15%), outros produtos químicos (0,08%) e produtos têxteis (0,04%).

Produção industrial recua em nove dos 15 locais pesquisados pelo IBGE

O nível da produção das indústrias caiu em nove dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de setembro para outubro deste ano, apesar da alta de 0,2% na média nacional. A maior queda foi observada em Pernambuco, de 10,1%.

Além do Ceará (-2,6%), também houve quedas na produção nos estados de Mato Grosso (-2,7%), Pará (-2,5%), Paraná (-2,5%), Rio Grande do Sul (-2,1%), Goiás (-1%) e Rio de Janeiro (-0,8%). A Região Nordeste, que reúne as produções de seus nove estados, recuou 1,9%.

A produção da indústria de São Paulo manteve-se estável no período. Cinco estados sustentaram a alta nacional de 0,2%: Amazonas (12,4%), Santa Catarina (4,4%), Espírito Santo (1,9%), Bahia e Minas Gerais (com 1,1% cada um).

Comparações

Na comparação com outubro do ano passado, 11 dos 15 locais pesquisados tiveram alta, com destaque para o Rio Grande do Sul (14,8%) e o Pará (12,9%). Quatro locais tiveram queda, sendo a maior delas registrada em Goiás (-6,5%).

No acumulado do ano, 12 locais tiveram alta e três, queda. O maior crescimento foi registrado no Pará (10,1%). A maior queda, em Goiás (-3,5%). No acumulado de 12 meses, também foram 12 locais com alta e três com queda. O destaque positivo foi o Pará (9,9%). O destaque negativo ficou com Espírito Santo (-1,8%).