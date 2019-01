Postos da RMF vendem gasolina a R$ 3,87 o litro

Cinco postos de combustíveis da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) estão comercializando nesta terça-feira (8) gasolina a R$ 3,87 o litro. O produto foi encontrado neste valor na Avenida Radialista João Ramos, no limite entre as cidades de Fortaleza e Maracanaú.

O preço é 7,7% ou R$ 0,30 mais barato do que o valor mínimo levantado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 30 de dezembro a 5 de janeiro.

Além desses postos, um outro estabelecimento no município de Maracanaú está vendendo a gasolina a R$ 3,99 o litro. Desde o dia 1º de janeiro, a Petrobras já baixou três vezes o preço da gasolina nas refinarias, passando de R$ 1,508 para R$ 1,433, uma redução de 5,2% nesse período.

>Preço do litro da gasolina cai em média R$ 0,17 em Fortaleza; no Ceará valor tem queda de 3,28%

De acordo com a ANP, no Ceará o preço médio do litro de gasolina na semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro está em R$ 4,35. Já em Fortaleza, o litro do produto estava sendo comercializado a R$ 4,29 em média.