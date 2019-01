Preço do litro da gasolina cai em média R$ 0,17 em Fortaleza; no Ceará valor tem queda de 3,28%

O preço do litro da gasolina caiu 3,87% em Fortaleza no último mês. Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 9 a 15 de dezembro o produto era comercializado a R$ 4,468, enquanto que na semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro, a gasolina custava em média R$ 4,295, uma redução de cerca de R$ 0,17. A pesquisa da ANP foi realizada em 101 postos da Capital.

Além disso, no Ceará, o valor em média do produto caiu 3,28%, passando de R$ 4,507 para R$ 4,359, em um mês, segundo informações da ANP. O levantamento da Agência foi feito em 217 postos de todo o Estado.

Brasil

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros recuou em 18 Estados brasileiros na semana passada. Em seis Estados e no Distrito Federal houve alta no combustível.

Em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro os preços médios da gasolina não variaram entre as semanas.

Na média nacional, os preços médios caíram 0,32% na semana passada sobre a anterior, de R$ 4,344 para R$ 4,330.

Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina baixou 0,39%, de R$ 4,129 para R$ 4,113, em média.

No Rio de Janeiro, o combustível permaneceu em R$ 4,812, em média.

Em Minas Gerais houve queda no preço médio da gasolina de 0,24%, de R$ 4,618 para R$ 4,607 o litro.