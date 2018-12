Nubank libera cartão de débito e saque em caixas eletrônicos

O Nubank anunciou nesta terça-feira (11) a chegada do cartão de débito após receber aval do Banco Central (BC) para atuar como instituição financeira. A função será desempenhada pelo mesmo cartão de crédito lançado em setembro e também permitirá saques direto da NuConta, com tarifa de R$6,50 para uso nos caixas da rede Banco24horas/Tecban. Há um limite de R$ 1 mil por saque e de R$ 2 mil em um período de 24 horas.

Por enquanto, a função débito só não está liberada para compras internacionais ou compras online. A mesma regra das compras no crédito vale para o débito: compras abaixo de R$ 50 feitas por contactless não exigem senha. Compras acima de R$ 50 sempre exigem senha.

Em um primeiro momento, 10 mil clientes selecionados poderão utilizar o novo cartão contactless como débito e para saque, que devem receber um e-mail com o anúncio ainda hoje. A função será liberada a partir de agora, aos poucos, e pode tornar o Nubank a instituição financeira exclusiva de seus clientes mais fiéis.

Para ter acesso ao cartão, é preciso abrir uma NuConta e se cadastrar na lista de espera, que será liberada em breve. Aos poucos, a empresa vai entrar em contato com quem se inscrever para liberar o acesso.