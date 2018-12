Movimentação de passageiros no Aeroporto de Juazeiro deve crescer 8% durante alta estação

As celebrações de fim de ano devem impulsionar em 8% a movimentação de passageiros no Aeroporto Olando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), são esperados 36.200 passageiros (embarques e desembarques) entre 18 de dezembro e 7 de janeiro de 2019, 495 a mais que os 35,7 mil usuários que passaram pelo terminal em igual período de 2017/2018.

Os dias de maior fluxo deverão ser na quinta-feira (20) com cerca de 1.700 embarques e desembarques, e no domingo (6), com 1.900 viajantes.

Em nota, a Infraero diz que "adotará uma série de iniciativas de reforço em toda a Rede, como a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, assim como a realização de manutenções preventivas em equipamentos – esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros".

Aeroportos

Nos 45 aeroportos da Rede Infraero com voos regulares, a expectativa, no período, é de receber cerca de 5 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques. Este número é próximo ao movimento realizado entre 18 de dezembro de 2017 e 7 de janeiro de 2018, quando 5,06 milhões de pessoas chegaram e partiram nos mesmos terminais.

A estimativa considerou a oferta de assentos das companhias aéreas para a alta temporada 2018/2019 e orientou um plano de ação que dará fluidez, conforto e segurança a quem vai viajar de avião. Já o movimento de aeronaves deve ser de aproximadamente 42 mil pousos e decolagens no período. Na temporada passada, foram 42,7 mil chegadas e partidas.