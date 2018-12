IDT: 1º semestre foi início da retomada das perdas de emprego no Ceará

O Ceará registrou no primeiro semestre de 2018 saldo positivo de emprego de 7.378 vagas. O resultado, baseado nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que houve recuperação do emprego no Estado, na comparação com os primeiros seis meses do ano passado, quando o saldo estava negativo em mais de 15,5 mil vagas com carteira de trabalho. Porém, de acordo com a análise do relatório divulgado pelo IDT, os números indicam um início da retomada das perdas.

"Estes 7,4 mil novos empregos repuseram apenas 14,1% dos empregos destruídos no primeiro semestre dos anos de 2015 a 2017. De qualquer maneira, este resultado não deixa de ser um indicativo do início da retomada do emprego formal no Ceará a partir dos primeiros meses de 2018, demonstrando que se tem que avançar muito para recompor as perdas de emprego ocorridas no estado em 2015/2017", analisa o documento.

O Interior do Estado mostrou os melhores resultados, com saldo positivo de 6.427 vagas formais. A Região Metropolitana do Cariri (RMC) obteve saldo de 1.030 e a RM de Sobral (163). O documento também indica que os números mais positivos estão relacionados ao nível de escolaridade do trabalhador.

Quem possui ensino médio completo ou superior o saldo de emprego no primeiro semestre deste ano foi de mais de 10 mil vagas, enquanto que os trabalhadores com fundamental incompleto tiveram saldo negativo de 919 vagas formais e com fundamental completo até médio incompleto com menos 1.839 postos.

"Em decorrência de um crescimento econômico aquém do esperado nos primeiros seis meses de 2018, mostrou-se bem mais modesto do que o projetado no seu início, esta realidade de altas taxas de desemprego persiste até os dias atuais, agravada por recordes históricos do nível de subutilização e desalento da força de trabalho no País e no Ceará. De outra forma, como a melhora da economia se processa gradativamente, a expansão do emprego ocorre de forma moderada, impondo uma redução mais lenta aos indicadores de desemprego e de subutilização", informa o relatório.

Setores

Segundo o documento, no primeiro semestre, a indústria foi o setor que obteve o melhor resultado, com a geração de mais de 3,5 mil postos de trabalho, com destaque para a indústria do Interior que teve saldo positivo em mais de 4 mil vagas formais. A RMF perdeu mais de 500 empregos neste período. O resultado da indústria cearense foi o melhor desde o ano de 2013.

Já a construção civil obteve saldo positivo de 2,2 mil vagas com carteira assinada, com destaque para o Interior (1,6 mil) e Região Metropolitana do Cariri (999). O comércio registrou saldos negativos em todas as regiões do Estado. No geral, o Ceará fechou mais de 4,2 mil empregos, enquanto que a RMF foi a mais prejudicada com menos 3,8 mil vagas.