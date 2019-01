Hotelaria de Fortaleza registra mais de 84% de ocupação nesta quarta-feira (16)

A ocupação da rede hoteleira de Fortaleza obteve índice de 84,87% nesta quarta-feira (16), de acordo com informações da Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Além disso, hotéis de Aracati registraram lotação de 74,67%, Aquiraz (73,05%), Cumbuco e Jericoacoara (72,3%) e Beberibe (65%).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), Eliseu Barros, a ocupação hoteleira do Ceará segue em alta.

Barros afirma ainda que a expectativa para 2019 é de crescimento no setor. "A gente está fechando as ações de promoção, feiras, workshops. Já é para começar a partir do próximo mês", acrescenta.

Nesta quarta-feira (16), o grupo comercial da ABIH-CE, formado por diretores, gerentes gerais e comerciais, se reuniram com o secretário de Turismo de Fortaleza (Setfor), Régis Medeiros. Na pauta, projetos e parcerias entre as instituições para este ano.

"A gente tem que estreitar os laços da ABIH com a Setfor, traçar ações conjuntas, criar um clima de otimismo e trabalhar ações para reverter essa imagem que ficou do destino. Não só com a Setfor, mas também com a Setur", afirma.

Durante o evento, o secretário Régis Medeiros informou sobre todas as obras em andamento pela Prefeitura de Fortaleza, como as requalificações da Avenida Beira Mar, Polo Gastronômico da Varjota e Praia de Iracema. Segundo ele, para a região de Iracema há propostas de isenção de impostos a empresas que ali se instalaram.

"Sou bastante otimista, e temos que aproveitar todas as oportunidades geradas com a instalação do hub da Air France-KLM e Gol, com o incremento de inúmeros voos internacionais, ligando Fortaleza ao mundo”, pontua.

O grupo da ABIH-CE aproveitou a oportunidade para sugerir mapeamento dos atrativos da cidade (o que fazer dia a dia – Viva Fortaleza!) e para que haja ampla informação junto aos hotéis, em redes sociais, com o objetivo de divulgar para os turistas e operadores o destino.