Fortaleza será sede da Expo CIEE, que irá ofertar mais de 2 mil vagas

Começa, nesta quinta-feira (29), a primeira edição da Expo CIEE na região Nordeste, que será realizada no Centro de Eventos do Ceará. Ao todo, serão oferecidas mais de 2 mil vagas - 1,4 mil oportunidades de estágio e 700 para aprendizagem no evento.

De acordo com um levantamento feito pelo CIEE, os cursos que tradicionalmente demandam mais estagiários no Estado são Direito, Administração de Empresas, Pedagogia, Ciências Contábeis e Engenharia Civil.

Com inscrições gratuitas, o evento reúne universidades, escolas de idiomas e palestrantes (confira programação abaixo). Estão confirmadas mais de 20 palestras e 30 expositores. De acordo com Ricardo Melantonio, superintendente de Comunicação, Jurídico e Compliance do CIEE, a feira tem tudo para atrair um bom número de jovens e adolescentes. “Sem sombra de dúvidas vamos fechar o ano com chave de ouro no Ceará. Os estudantes do Nordeste podem esperar muita tecnologia, informação e interatividade”, adianta.

Anteriormente a feira já havia passado por São Paulo, São José dos Campos e Sorocaba e pela primeira vez deixa o Sudeste. Marco Panza, supervisor da área de feiras do CIEE, ressalta que a edição fechará um ano de crescimento. “Expandimos em 150% a área de feiras e encerrar esse ciclo conhecendo melhor as empresas e os estudantes do Nordeste nos dá ainda mais a sensação de dever cumprido”, afirma.

Sobre a Expo CIEE

A Expo CIEE é a maior feira estudantil da América Latina focada na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem, que ocorre desde 1997, na cidade de São Paulo. O evento tem como objetivo promover em único espaço um encontro entre empresas e instituições de ensino, que visam a juventude brasileira como o futuro do país, proporcionando a troca de informações que direcionam e ampliam a visão dos jovens acerca da formação e do crescimento profissional, além de promover entretenimento gratuito ao público. A Expo CIEE vem crescendo a cada ano, alcançando edições em outras cidades, como Goiânia, São José dos Campos, Sorocaba e Fortaleza.