Egídio Serpa: Política, interesses e ideologia misturados

Há um Brasil otimista puxado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no qual investidores nacionais e estrangeiros começam a apostar, acreditando na aprovação da Reforma da Previdência e no êxito do pacote de ajuste fiscal. Mas, em sentido contrário, há um Brasil pessimista, surpreendido e assustado com a avalanche de notícias que bombardeiam o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, com repercussão no seu Governo. Na hora do almoço, executivos de grandes empresas cearenses tentavam ontem entender a cena brasileira, que mistura política, inexperiência, altos interesses, ideologia e oportunismo. Um deles disse uma frase que tem tudo a ver com a história recente do País: "Atentem para o que diz e faz o simpático vice-presidente Hamilton Mourão".

Esmaltec premiada

Foi anunciado e entregue quinta-feira o Prêmio Sesi-Senai de Educação deste 2019 no Ceará: a grande vencedora foi a Esmaltec, empresa do Grupo Edson Queiroz. O prêmio destina-se a identificar, reconhecer e valorizar as indústrias cearenses que, por meio de investimentos na educação básica e profissional, contribuem para a qualificação do trabalho e do trabalhador. A segunda colocada foi a Grendene e a terceira, a Vicunha Têxtil. O evento aconteceu durante o congresso de educadores do Sesi-Senai, em Parangaba.

Abelhas

Nas fazendas da Bahia e Piauí em que produz seus melões, a cearense Itaueira Agropecuária também produz mel com sua marca "Rei", graças às abelhas que polinizam a plantação. "É um mel de flores silvestres produto da polinização das abelhas, que, aliás, são essenciais e indispensáveis na produção de frutas", como explica o CEO da Itaueira, Tom Prado.

Acquario

Informa o secretário de Turismo, Arialdo Pinho: as obras do Acquario da Praia de Iracema serão mesmo retomadas em 180 dias, mas sob o modelo de investimento de Parceria Público Privada (PPP). O Acquario é um equipamento que, se vier a ser instalado, alavancará o turismo de Fortaleza. Em Lisboa e Sidney, é ponto de visitação obrigatória.

Empresa cearense presente em várias capitais do País, Marquise Ambiental - que faz coleta de resíduos sólidos - recebeu da Ford um protótipo do novo Cargo Kolector 8×2 com coletor e compactador de 24 metros cúbicos. É o primeiro do segmento no Brasil com essa alta capacidade. Ele já está em uso em São Paulo.

Fernando ximenes, engenheiro e empresário, dono da Gram Eollic, que atua em energia, faz uma lamentação: "As águas da chuva que, no sábado (19), desabou sobre Fortaleza, se tivessem sido drenadas para um pequeno reservatório, teriam sido suficientes para abastecer Fortaleza por 46 dias".