Egídio Serpa: Governo começa a derrotar o crime

Trabalhando em conjunto, os governos do Estado e da União começam a ganhar a guerra contra as facções criminosas que, há uma semana, trouxeram o pânico e o terror para a Capital e diversas cidades do Ceará. Os chefes do crime organizado, que ordenaram atentados de dentro das penitenciárias, estão sendo transferidos para presídios federais.

Mas ontem, pela manhã, na Avenida Beira-Mar, manifestação de um grupo de 30 pessoas - todas mulheres e crianças - pediu a demissão do delegado Luiz Mauro, secretário de Administração Penitenciária do Governo cearense, um linha dura que começa a colocar em ordem o sistema. Para empresários e executivos da indústria ouvidos pela coluna, está aí o desafio a ser vencido: manter Luiz Mauro e seguir enfrentando as facções.

Dispensar o delegado seria o mesmo que entregar a faixa de vitorioso ao crime organizado, algo que o governador Camilo Santana certamente não permitirá.

Construção

Em 2018, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Ceará ficou entre os 10 que mais geraram novos postos de trabalho - foram 16 mil empregos formais, segundo o extinto Ministério do Trabalho. Foi o 2º no Nordeste (a Bahia em 1º).

Mrv

De hoje até o dia 29 de janeiro, no Shopping Parangaba, a MRV Engenharia promove a exposição "My Home Experience". Usando computadores modernos e óculos de realidade virtual, a empresa oferecerá "visitas" a apartamentos decorados dos seus vários empreendimentos na cidade. É a tecnologia imobiliária.

Parangaba

Por falar no Shopping Parangaba: a partir de sábado (12) e, até 31 deste mês, suas lojas farão o "Liquida Geral", com descontos de até 70%. Seu gerente de marketing, Felipe Baiana, espera crescimento de 10% em vendas e 15% em fluxo.

Diagonal

Uma das grandes empresas da construção civil do Estado do Ceará, a Diagonal, fundada por João Fiúza, celebra 37 anos de atuação, com 100 empreendimentos entregues a mais de 5 mil clientes.

Repassar mensagens de WhatsApp que causam medo e terror é hoje, aqui em Fortaleza, um exemplo de efeito ruim. Primeiro, porque 90% delas carecem de verdade; segundo, porque é fazer o jogo dos chefes das facções criminosas. Correto é rejeitar o terror e tocar a vida normalmente. A cidade está muito bem policiada.

Para conhecer como

O Paraná cuida da Avicultura, André Siqueira, presidente do SindiAlimentos do Ceará, esteve no Paraná nesta semana. Também viu a organização, a produção e a gestão dos agricultores familiares do Paraná. A ideia é copiar o modelo do Paraná replicando-o nos pequenos avicultores cearenses.