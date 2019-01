Egídio Serpa: 'FACADA' NO VAREJO

Severino Ramalho Neto e seu colega Honório Pinheiro, ambos representando o comércio varejista, reuniram-se ontem com a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, com o testemunho do secretário da Casa Civil, Élcio Batista. O tema foi a facada no abdome do varejo, que terá de investir os tubos para adquirir o novo modelo de máquinas impressoras de notas fiscais imposto pela Sefaz e para construir solução para o uso de aplicativos comerciais sem interferência do integrador da Sefaz. Na terça-feira, 5, desenvolvedores de aplicativos dos comerciantes sentarão com seus colegas da Sefaz em busca de uma saída para suas divergências. "Ficamos felizes. A secretária prometeu uma solução", disseram Severino Neto e Honório Pinheiro. "Vai dar certo", apostou a secretária.

Agronegócio

Acertou na mosca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, ao convidar o jovem doutor em irrigação e drenagem Sílvio Carlos Ribeiro para a Secretaria-Executiva do Agronegócio de sua Pasta. Ele ocupa há quatro anos a Diretoria de Agronegócio da Adece. Sílvio é agrônomo, graduado pela UFC, com doutorado pela Esalq/USP e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia/Davis Espanha. Antenado com o avanço da tecnologia nas boas práticas agrícolas e focado na agricultura de precisão, ele conhece as cadeias produtivas da agropecuária e das demais áreas do agronegócio cearense. Ontem, após aceitar o convite que, pessoalmente, lhe fez o titular da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro passou o dia em reuniões na sua futura casa, para a qual, aliás, será nomeado até o dia 15/2.

Com fibra

Técnicos da operadora OI aceleram os trabalhos de expansão de sua rede de cabos de fibra ótica em Fortaleza. A empresa informa que cresceu aqui a demanda pelo seu novo produto - o OI Fibra - pelo que teve de ampliar o número de empresas que lhe prestam serviços, do qual faz parte a instalação de novo cabeamento no interior do domicílio de seus clientes.

Barragens

Na próxima terça-feira, 5 de fevereiro, haverá licitação para a execução dos serviços de recuperação de barragens monitoradas pela Cogerh. Serão investidos R$ 12,5 milhões na recuperação das represas de Lima Campos, Forquilha, Trussu, Frios, Araras e Várzea do Boi.

Como esta coluna já

Antecipou, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, virá ao Ceará no próximo dia 14. De sua programação, consta visita às fazendas de produção de rosas da Reijers e de pimentões coloridos da Itaueira na serra da Ibiapaba, de melões da Agrícola Famosa em Icapuí, de criação de camarão da Potiporã e de produção de leite da Flor da Serra, no Apodi.

Hoje, em brasília, lLuro

Chaves Neto tomará posse de uma da s cadeiras do Conselho Federal de Economia (Cofecon). Lauro Chaves é ex-presidente do Corecon do Ceará.