Egídio Serpa: Ceará, a ousadia e a coragem

Ser empresário no Ceará é um ato de coragem. Ser empresário da agropecuária é uma ousadia. Ser fruticultor, então, é quase uma atitude suicida, tantas são as dificuldades da natureza, da política e da ideologia que se erguem contra os que, corajosamente, ousam investir nesta semiárida geografia. Só a genialidade de uns poucos é capaz de produzir fatos extraordinários, entre os quais estes: estão no Ceará três dos maiores produtores de leite do País; está no Ceará a maior produtora e exportadora brasileira de melão; é cearense o maior criador de camarões do Brasil; é cearense a empresa líder do mercado latino-americano de massas e biscoitos; é do Ceará a empresa campeã do mercado nacional de águas minerais; e está aqui a mais moderna siderúrgica do País. São poucas as manchas agricultáveis do Ceará, e as que existem - quando há disponibilidade de água - são muito bem aproveitadas e produzem alimentos para o mercado interno e externo. Empresas e empresários que viabilizam a economia estadual - gerando emprego e renda no campo - deveriam ser premiados e não punidos por motivos ideológicos.

Na Itália

Juntaram-se a Câmara de Comércio Ítalo-brasileira Nordeste e a Expand Brasil. Esta fará estudos sobre a viabilidade comercial de produtos cearenses nos mercados italiano e europeu. No Ceará, mais de mil empresários italianos empreendem, com investimentos superiores a R$ 250 milhões, e isso já é uma grande ajuda. A Câmara avisa, antecipadamente, que está aberta com sua expertise para facilitar negócios de empresas do Ceará com as da Itália.

Betânia

Deram-se as mãos a rede de supermercados Pão de Açúcar e a Betânia Lácteos, empresa líder do mercado de lacticínios no Nordeste. Até o dia 27 deste mês, a Betânia participa da promoção Viva Mais, do Pão de Açúcar, fazendo na Praia de Iracema a degustação do seu novo produto - o leite fermentado, probiótico com lactobacilos vivos que ajuda a regular a flora intestinal.

Falido

Técnicos do Tesouro Nacional analisarão a situação das contas do vizinho RN, sem dinheiro para pagar o 13º.