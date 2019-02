Confiança do consumidor de Fortaleza sobe 1,8% e alcança melhor patamar desde 2015

Após queda observada entre dezembro e janeiro deste ano, a confiança do consumidor de Fortaleza voltou a subir em fevereiro. De acordo com o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) apurado mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), o fortalezense está 1,8% mais confiante. Com a alta, o ICC chegou no segundo mês do ano ao patamar de 125 pontos - melhor desde janeiro de 2015, quando atingiu 131 pontos.

Apesar de estarem mais confiantes, os consumidores fortalezenses não estão mais propensos às compras em fevereiro. A intenção de compra mensal passou de 37,2% em janeiro para 36,8% neste mês - abaixo da taxa de 38,1% observada em igual período de 2018.

é o percentual de consumidores que devem ir às compras em fevereiro, de acordo com a Fecomércio-CE

Conforme a pesquisa, 49,6% dos entrevistados pela Fecomércio-CE avaliaram o cenário como bom para a compra de bens duráveis. Outros 34% o definiram como ruim e 11,6% acreditam que o momento é péssimo para a aquisição desses produtos. Apenas 4,9% acreditam que a situação é ótima.

Bens duráveis

A televisão é o produto mais desejado pelo consumidor. De acordo com a pesquisa, 16,1% pretendem comprar o item. Outros 14,1% querem comprar móveis e 13,4% se interessam pelos itens de vestuário. Os smartphones aparecem com 9,9%.

Quando o assunto é a situação da família, uma em cada seis pessoas consultadas acredita que as finanças estão melhores que no ano passado. Outros 26,2% acreditam que a situação está ruim e 6,5% consideram que a situação está ótima. Só 1,2% acredita que está péssima.