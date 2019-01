Como pagar IPVA atrasado?

Se o contribuinte optou pelo parcelamento do tributo e atrasou a primeira prestação, deve pagar a primeira com multa e quitar as outras parcelas em dia. Se o contribuinte não pagou o IPVA dos anos anteriores, deve entrar em contato com a Secretaria da Fazenda para tentar negociar a dívida.

O contribuinte deve obter o documento no site da Fazenda ou procurar uma Célular de Execução da Administração ributária (Cexat), em Fortaleza ou no Interior do Estado.

Como pagar o IPVA 2019

Para que serve o IPVA?

O que acontece se eu atrasar o IPVA?