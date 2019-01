Como pagar IPVA 2019; contribuinte já pode emitir boleto

O boleto para o pagamento do Imposto sobre a Circulação de Veículos Automotores (IPVA) deste ano já está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). O contribuinte já pode consultar a tabela de valores do IPVA 2019.

Essa é a única forma de realizar o pagamento do tributo, uma vez que os boletos não serão enviados pelos Correios.

Desconto para cota única

O proprietário de veículo que pagar o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro terá redução de 5% no valor do boleto, podendo ser efetuado pagamento até 8 de fevereiro de 2019, sem o desconto e sem acréscimos moratórios. É possível pagar à vista ou em até cinco parcelas mensais.

O valor mínimo do imposto a ser parcelado será de R$ 100,00.

A alíquota do IPVA dos veículos tipos ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos de até 125cc fica reduzida em 50% (cinquenta por cento), se não existir infração de trânsito, no ano de 2018, no prontuário do veículo junto ao órgão de trânsito.

Principais dúvidas

Como pagar IPVA atrasado?

O contribuinte cearense deve entrar em contato com setores responsáveis pelo imposto e negociar o pagamento da dívida.

O que acontece se eu atrasar o IPVA?

O cearense que não pagar o imposto poderá pagar multa e até entrar na dívida ativa do Estado. Entenda.

Para que serve o IPVA?

Os recursos no Ceará não devem se restringir mais ao desenvolvimento do transporte, como podem ser utilizados em outros setores. Saiba quais.