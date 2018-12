IPVA 2019 Ceará: consulte a tabela com o valor do imposto

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz) divulgou, nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Estado (DOE), as datas de pagamentos e a tabela de valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2019.

Confira a tabela com os valores do imposto

Para quem faz a consulta do IPVA em um computador, o comando CTRL + F ajuda a localizar o modelo veículo. Basta pressionar a teclas e digitar o nome do autmóvel desejado.

O proprietário de veículo que pagar o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro, terá redução de 5% no valor do boleto, podendo ser efetuado até 8 de fevereiro de 2019, sem o desconto e sem acréscimos moratórios. É possível efetuar o pagamento à vista ou em até cinco parcelas mensais.

O governador Camilo Santana anunciou no início da semana, através das redes sociais, a redução de 3,79%. em média, no valor do IPVA para veículos e motos. Os boletos para pagamento ficam disponíveis a partir do dia 2 de janeiro.

O valor mínimo do imposto a ser parcelado será de R$ 100,00.

A alíquota do IPVA dos veículos tipos ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos de até 125cc fica reduzida em 50% (cinquenta por cento), se não existir infração de trânsito, no ano de 2018, no prontuário do veículo junto ao

órgão de trânsito.