Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido de outros bancos

Clientes da Caixa reclamam nesta sexta-feira (18) que valores transferidos para o banco na última quinta-feira sumiram de suas contas. O dinheiro que foi creditado na véspera nesta sexta havia sumido.



Segundo relatos de correntistas do banco público, o problema ocorreu no país inteiro e ainda não foi solucionado. A Caixa tem 91,5 milhões de correntistas e poupadores, dos quais 88,8 milhões de pessoas físicas e 2,7 milhões de pessoas jurídicas, segundo dados mais recentes, de setembro.



Clientes afirmam que a Caixa sugeriu que aguardassem a resolução do problema. Em caso de urgência, a mensagem dizia que clientes deveriam procurar a agência. Nas agências, no entanto, a orientação era que aguardassem o problema ser resolvido.



Em resposta a um cliente, a Caixa disse que reconhece o problema e que seria preciso aguardar. Procurada, a Caixa informou às 16h15 que "alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo aos clientes".