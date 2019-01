CE receberá R$ 3 bi em linhas de transmissão nos próximos 5 anos

O Estado do Ceará receberá investimento de R$ 3 bilhões em 1,7 mil quilômetros (Km) de linhas de transmissão de energia com 740 megavolt-amperes (MVA) de capacidade de transformação nos próximos cinco anos, informou ontem o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Ele aponta que a expectativa é que as obras proporcionem 6.600 empregos.

Entre outros investimentos na área, o diretor destaca três empreendimentos de geração de energia solar em Aquiraz, já em construção pela Central Fotovoltaica Sol do Futuro, de 27 megawatts de capacidade cada. Além disso, neste ano, está previsto novo investimento no Estado no leilão de transmissão, uma subestação avaliada em R$ 85 milhões no Crato (Crato II). "Essa é para melhorar a qualidade de energia naquela região", aponta.

Desoneração das tarifas

Considerando o alto valor da energia - que, no Ceará, deverá aumentar em cerca de 11,62% em abril -, Pepitone aponta que entre as estratégias da Aneel para desonerar as tarifas estão o combate aos subsídios; a contratação de um parque gerador mais barato; exigir eficiência das empresas que prestam o serviço; e diálogo com os governos estaduais sobre a incidência de ICMS nas contas, que, em média, representam cerca de um terço da tarifa.

"A Aneel está atuando com um plano de desoneração da tarifa de energia, que será lançado em breve, e que também vai contribuir para puxar o preço para baixo", destaca o diretor. Pepitoni ainda rechaçou "veementemente" a possibilidade de a agência favorecer as empresas em detrimento do consumidor. "A diretoria é inteiramente técnica".

Ampliação da infraestrutura para escoar energia elétrica gerada pelos parques eólicos e fotovoltaicos torna o Estado mais atrativo para investimentos em energia renovável