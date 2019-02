CCEE aposta na solução legislativa para risco hidrológico no mercado livre

O presidente da Câmara de Comercialização de Energia (CCEE), Rui Altieri, indicou estar confiante que uma solução a respeito do risco hidrológico no mercado de curto prazo seja definida no curto prazo. Ele lembrou que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já indicou que o tema é prioritário. "Nossa aposta é no legislativo e é lá que estão todos os nossos esforços", afirmou.

Já existe um projeto de lei que abarca uma solução em discussão no Congresso Nacional e a expectativa é que o tema possa ser apreciado rapidamente, não obstante as demais pautas prioritárias do governo.

Altieri salientou que após a aprovação da lei, o tema ainda dependerá de regulamentação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas considerou que uma vez publicada a lei, o mercado entra em nova fase.

Atualmente, a CCEE contabiliza uma inadimplência da ordem de R$ 7 bilhões por conta das liminares do GSF, mas as geradoras possuem atualmente um crédito no mercado de R$ 2,9 bilhões, restando R$ 4,1 bilhões a pagar.

Altieri comentou que tendo em vista a sazonalização das geradoras para janeiro e fevereiro e o preço da energia no mercado spot (Preço de liquidação de diferenças) tais créditos tendem a aumentar.