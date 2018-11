Black Friday da educação

Chegou a sexta-feira mais popular do mundo. Intitulada de Black Friday, hoje (23), é o dia oficial para que as vitrines das lojas e os principais sites de comércio eletrônico do país anunciem que está aberta a temporada de promoções. No dia mais aguardado do ano pelo consumidores, é possível encontrar de tudo e as opções vão desde eletrodomésticos, roupas, fast food e até desconto para a graduação dos sonhos.

Fica até difícil acreditar que o “megaevento” que se estende por todo o mês de novembro possa oferecer a oportunidade de ingressar em uma faculdade, não é mesmo? Mas essa informação não é fraude. O Centro Universitário UniAteneu, de Fortaleza, está oferecendo 40% de desconto para a maioria dos cursos da instituição. A única diferença é que a Black Friday da UniAteneu acontece até 10 de dezembro.

A adesão pelo período de descontos surgiu a partir de uma pesquisa de mercado e, segundo Luana Neris, gerente de marketing da instituição, foi analisada com cautela para atende à necessidade dos seus clientes. “No geral, a campanha contempla todos os cursos”, assegurou.

Com o desconto de 40% ofertado pelo Centro Universitário, é possível encontrar a mensalidade do curso de Administração por R$ 706.20 e o de tecnólogo em Logística por R$ 520.03. Luana assume que o número de matriculas após a ação está equilibrado, mas eles pretendem ultrapassar a meta mensal. “Nosso maior objetivo é ajudar aqueles que querem ingressar em um curso de graduação e formar profissionais de qualidade para o mercado. Além disso, queremos contribuir para o desenvolvimento da nossa região”, pontou a gerente de marketing.

Entenda a Black Friday

A data de descontos foi importada dos Estados Unidos e adotada por países como Reino Unido, Austrália, México, Romênia, Costa Rica, Alemanha, Áustria, Suíça e Brasil, para marcar o início da temporada de compras de Natal.

Por aqui, a Black Friday chega à nona edição com a expectativa de movimentar R$ 2,43 bilhões em 2018 só com as compras feitas pela internet, uma previsão de aumento de 15% em relação ao ano passado, segundo a pesquisa Ebit/Nielsen.

A Black Friday só acontece nesse período, mas os descontos para a graduação dos seus sonhos podem ser encontrados o ano inteiro. Através do programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil, é possível ter acesso a bolsas de estudo que fazem toda diferença no bolso. Para conferir as oportunidades disponíveis na sua região é só acessar o site do Educa Mais Brasil. Você pode ingressar em uma universidade com bolsas de até 70%.