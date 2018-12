Aeroporto de Fortaleza inicia Operação Especial 2019

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou nesta segunda-feira (17) a Operação Especial 2019, que consiste na intensificação da fiscalização nos principais aeroportos do País, incluindo o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Segundo a Anac, o objetivo é observar a prestação de assistência aos passageiros em relação aos serviços ofertados pelas empresas aéreas.

A Operação 2019 será realizada em duas fases, sendo a primeira delas no período de fim de ano — de 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2019. A outra etapa será dos dias 25 de fevereiro a 9 de março de 2019, no período do carnaval. Ao todo, cerca de 200 servidores da Anac trabalharão em turnos para cobrir os períodos de maior movimento e de maior fluxo de passageiros, de acordo com as características dos aeroportos envolvidos.

Antes do início da operação, as companhias apresentaram à Anac os planos de contingências com as ações a serem adotadas no período. Entre os compromissos assumidos estão o de manter a ocupação máxima das posições de check-in nos horários de pico, o reforço de funcionários em guichês exclusivos para informações e registro de manifestações, a suspensão da prática de overbooking, o aumento no efetivo de tripulação, o reforço no treinamento das equipes de solo, entre outros serviços.

Aeroportos incluídos na operação

Galeão e Santos Dumont – Rio de Janeiro/RJ

Congonhas e Guarulhos – São Paulo/SP

Viracopos – Campinas/SP

Brasília – Distrito Federal

Confins – Belo Horizonte/MG

Curitiba – São José dos Pinhais/PR

Porto Alegre – Porto Alegre/RS

Salvador – Salvador/BA

Fortaleza – Fortaleza/CE

Recife – Recife/PE

Manaus – Manaus/AM



Em caso de dúvidas ou problemas, o passageiro deve procurar o atendimento da empresa, que pode ser presencial no aeroporto (local identificado ou no check-in, durante as operações do transportador) ou eletrônico.