Escavação da Linha Leste do Metrofor deve começar neste semestre

Em estágio preparatório desde novembro passado, as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) devem entrar na fase de escavação ainda neste semestre. Até lá, é preciso concluir a produção das peças de sustentação e montar as tuneladoras dentro do shaft (área pela qual o maquinário adentra para realizar as escavações e montagem do túnel), o que está previsto para ser feito no próximo mês.

As informações são do secretário executivo de Logística Intermodal e Obras da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), André Pierre. "À medida que a tuneladora vai escavando, anéis vão sendo encaixados nas paredes. O passo inicial é a preparação dessas peças, que já começa de imediato. Logo que tiver uma quantidade suficiente, porque a máquina não para, aí a gente inicia a escavação do túnel".

Na última quarta-feira (6), o canteiro de obras da Linha Leste recebeu a primeira visita de técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que liberou o financiamento de R$ 1 bilhão para a obra. No local, será construída a Estação Chico da Silva, a primeira do trecho subterrâneo e que será interligada à já existente estação da Linha Sul.

Até agora, já foram concluídos os trabalhos para a construção do shaft, a montagem de duas tuneladoras e o inventário da obra, segundo Pierre, entre outras atividades.

A obra

O primeiro trecho da Linha Leste terá 7,3 km de extensão e irá ligar o Centro de Fortaleza ao Papicu. Serão executadas uma estação de superfície (Tirol-Moura Brasil) e outras quatro subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu). A ideia é garantir a integração da Linha Leste com as Linha Sul e Oeste, no Centro, e com o VLT Parangaba-Mucuripe, além do terminal de ônibus municipal, no Papicu.

Com previsão de conclusão em quatro anos, a Linha Leste terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia e o tempo de viagem entre o Centro e o Papicu será de 15 minutos. Paradas desde o fim de 2014, as obras foram retomadas em novembro do ano passado, após reestruturação do projeto que encurtou o trecho e reduziu o número de estações.

Aeroporto de Sobral

A Seinfra também está elaborando projeto para a construção de um novo aeroporto em Sobral. Como o terminal atual não tem estrutura para receber voos regionais, nem tem espaço para expansão, outro terreno foi identificado e está em fase de desapropriação.

Após esta etapa, e a necessária garantia dos recursos financeiros, a pasta prevê a realização de uma licitação para a construção do equipamento. A Secretaria ainda estuda fazer uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar o equipamento.

Iniciada em novembro passado, a construção da Linha Leste segue em fase inicial. O começo da escavação do trecho pelas tuneladoras é previsto para o primeiro semestre deste ano