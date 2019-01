Egídio Serpa: Maia Júnior encanta os agropecuaristas

Há otimismo dos empresários do agronegócio diante da disposição do secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, de conferir ao setor a atenção que ele merece. A agropecuária do Ceará, nos últimos 20 anos, cresceu de forma exponencial, mas tem capacidade de crescer até três vezes mais em igual período ou menos. O presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Flávio Sabóya, que se reuniu com Maia Júnior nesta semana, impressionou-se com a perfeita análise que o secretário lhe fez sobre o agronegócio cearense e mais ainda com o prognóstico de seu futuro próximo, a depender, logicamente, da natureza que segue negando as chuvas para a recarga dos grandes açudes. Em março, Sabóya levará Maia Júnior ao auditório do Agropacto. "Estamos em boas mãos", afirma o presidente da Faec sobre o titular da SDE.

Privilegiado

Para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foro privilegiado é escudo para corrupto. Opinião semelhante tinha o então candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, que deve estar hoje, como estão seus eleitores, decepcionado com seu filho Flávio - eleito senador pelo PSL do RJ - que, alegando esse foro, pediu e obteve liminarmente no STF a suspensão da investigação do MP sobre movimentação financeira atípica do seu ex-assessor e motorista Fabrício Queiroz. Eis um vespeiro.

Na flórida

De 23 a 25 deste mês, em Miami, a corretora cearense Vivo Imóveis apresentará imóveis praianos a investidores norte-americanos e a brasileiros residentes na Flórida.

No bndes

Está no site do BNDES a informação de que o Governo do Ceará é o 37º dos 50 maiores clientes do banco. A Volkswagen é o 38º.

Na bolsa

Em 2009, o Ibovespa operava aos 40,5 mil pontos, e a ação do Itaú valia R$ 7,30. Hoje, a Bolsa opera a 95 mil pontos - 135% a mais - e a ação do Itaú vale R$ 37 - ou 406% a mais.

Empresa pioneira em comunicação corporativa no Ceará, a VSM Comunicação, liderada pelo jornalista Marcos André, prepara-se para celebrar, no próximo mês de fevereiro, 30 anos de atividades. Já inaugurou novo site, redefiniu sua identidade visual e treinou sua equipe nas ferramentas do Marketing Digital.

Ameaçada pelas facções criminosas, que já incendiaram vários dos seus caminhões, as empresas responsáveis pela coleta do lixo em Fortaleza trabalham sob o perigo constante de novos ataques. Por isto, ruas e avenidas da cidades estão ainda tomadas pela sujeira. Eis um problema novo que prejudica a vida do cidadão.