Homem morre na Lagoa do Cauípe em sexto caso de afogamento no fim de semana

Um sexto caso de afogamento foi registrado em Fortaleza neste domingo, 25, e o segundo com morte. Um homem de 33 anos morreu na Lagoa do Cauípe, em Caucaia.

De acordo com os Bombeiros, Cleber Coelho dos Santos nadava com um irmão quando desapareceu nas águas. Os guarda-vidas que estavam de serviço no posto foram acionados por volta de 12h40. Santos teve parada cardiorrespiratória e foi socorrido por uma ambulância do Samu, mas não resistiu.

Praia do Futuro

A segunda morte ocorreu neste sábado (24), na Praia do Futuro. Pai e dois filhos se afogaram. Um deles, Hallison Eduardo dos Santos Ferreira, de 21 anos, morreu. A família era de Pernambuco e estava de passagem por Fortaleza. O pai e um irmão de Hallison, de 11 anos, saíram com vida. Segundo informações dos Bombeiros, Hallison teve parada cardíaca e não resistiu.

Um taxista quase morreu ao entrar no mar para ajudar um menino no mesmo ponto onde o turista pernambucano se afogou e morreu, na Praia do Futuro. Uma equipe do Sistema Verdes Mares estava na praia e flagrou a ocorrência. O taxista contou que caiu em um buraco. Ele foi socorrido com vida.

Paupina

Ainda neste domingo, um menino de 12 anos se afogou na Lagoa da Paupina, na Grande Messejana, em Fortaleza. Ele ficou submerso por aproximadamente 10 minutos e foi retirado da água em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros conseguiram reanimar a criança, que foi socorrida com vida para um hospital.