24h após morte de turista, taxista tenta salvar criança na Praia do Futuro e se afoga; veja vídeo

Um taxista avistou uma criança se afogando por volta do meio-dia deste domingo (25) no mesmo ponto onde o turista pernambucano se afogou e morreu neste sábado (24), próximo à barraca New Beach, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Uma equipe do Sistema Verdes Mares estava na praia e flagrou a ocorrência.

O taxista entrou na água para tentar ajudar um menino e teve dificuldades. O pai dele viu e tentou ajudar os dois, mas percebeu que não ia conseguir, então, procurou se afastar da vala nadando no sentido contrário e gritou por socorro. Dezenas de banhistas pediram socorro e conseguiram chamar atenção de um salva-vidas, que retirou o homem do mar.

"Eu tava na praia com meu pai e familia, aí eu tava tomando banho aqui, a senhora disse 'me ajuda com meu filho', porque o menino tava passando mal, quando tirei ele, pisei em falso em um buraco e quase fui também. Foi Deus mesmo", disse Ricardo Fonteles. "Saí com ajuda do salva-vidas, botou a boia, mandou eu ficar calmo. Eu mesmo na hora pedi a Deus, pensei que não ia mais voltar. Sou acostumado a levar turistas para praia e nunca aconteceu isso", acrescentou.

Morte de turista

Neste sábado um turista de Pernambuco entrou mo mar com o irmão de 11 anos e morreu afogado. Neste domingo, 25, o pai de Halisson Eduardo Ferreira, 21 anos, disse que o rapaz organizou a viagem toda como um presente surpresa para a família.