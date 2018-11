Menino de 12 anos se afoga na Lagoa da Paupina e é reanimado

Um menino de 12 anos se afogou na Lagoa da Paupina, na Grande Messejana, em Fortaleza, no início da tarde deste domingo (25). Já é o quarto caso de afogamento registrado neste fim de semana.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Romário Fernandes, o garoto ficou submerso por aproximadamente 10 minutos e foi retirado da água em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros precisaram fazer reanimação cardiopulmonar na vítima até a chegada do Samu. Com a estabilização dos sinais vitais, o menino foi encaminhado para o Instituto José Frota (IJF), informou o tenente.

Já são quatro de afogamentos registrados em Fortaleza neste fim de semana. Uma das vítimas, Hallison Eduardo dos Santos Ferreira, de 21 anos, morreu na Praia do Futuro enquanto se banhava no mar com o irmão de 11 anos. O rapaz era de Pernambuco e estava com a família em Fortaleza. O pai dos dois também se afogou ao tentar ajudar os filhos, mas foi resgatado com vida junto com a criança. Hallison teve parada cardíaca e não resistiu, segundo informações dos Bombeiros.

Neste domingo (25), um taxista quase morreu ao entrar no mar para ajudar um menino no mesmo ponto onde o turista pernambucano se afogou. Uma equipe do Sistema Verdes Mares estava na praia e flagrou a ocorrência. O taxista contou que caiu em um buraco. Ele foi socorrido com vida.