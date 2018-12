Congestionamento na estrada que liga Fortaleza ao Porto das Dunas se intensifica hoje (31)

Com a proximidade da virada do ano, o fluxo de carros vindos de Fortaleza em direção ao Porto das Dunas, no município de Aquiraz, causou congestionamento no trânsito da CE-025 na manhã desta segunda-feira (31).

Por volta de 10h20, o engarrafamento começava no trecho que antecede a ponte sobre o rio Pacoti, e se estendia até a rotatória de acesso ao Beach Park. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) estavam atuando em um ponto específico do trajeto, próximo à via que leva à entrada do Aquaville Resort.

A movimentação do trânsito no sentido Fortaleza-Aquiraz tornou-se mais intensa a partir do último sábado (29), com a chegada do público para aproveitar o fim de semana e, consecutivamente, o Réveillon no Litoral Leste. O congestionamento na CE-025 foi observado por volta de 10h até 18h, ao longo dos dois últimos dias.

