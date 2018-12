Histórias de Réveillon: cearenses revelam o encanto com os fogos da virada

O peúltimo anoitecer de 2018 em Fortaleza, neste domingo (30), revelou uma mostra do show pirotécnico que vai fazer o céu da Praia de Iracema brilhar na próxima segunda-feira (31). O momento é um dos mais esperados pelo público que anualmente vai curtir a festa no aterro e, inclusive, deixa cravado na memória lembranças eternas.

Ao lado da mãe e dos irmãos, a microempresária Georgeanne Fernandes frequentou por vários anos a festa de Réveillon. Hoje, ela traz as filhas para ver o teste do show pirotécnico FOTO: Thiago Gadelha

A microempresária Georgeanne Fernandes criou uma ligação com o Réveillon na P.I. estimulada pela mãe. Durante anos, ela e os irmãos frequentaram o lugar como programa da noite de 31 de dezembro. Hoje, com duas filhas, ela evita a multidão da festa popular, mas faz questão de ir ver o teste para o show pirotécnico. "Faz muito tempo que faço isso com elas. Tem mais de cinco anos, com certeza. Ela era pequenininha quando eu trouxe pela primeira vez", diz apontando para a filha mais nova, Giuliane, de 8 anos. "Virou programa de família".

No ano passado, o passeio ganhou a companhia até dos primos que moram na Alemanha. "Já já eles chegam também", conta ela, ansiosa minutos antes do teste.

Francisco Demutiê Oliveira pretnde ir com a família para a Praia de Iracema FOTO: Thiago Gadelha

Francisco Demutiê Oliveira pretende ser mais uma pessoa - dentre o 1,2 milhão esperados pela Prefeitura - a botar o pé na areia do Aterro no último dia do ano. A filha caçula, Patrícia, de 33 anos, esbanja empolgação para a noite. "Eu quero está é ali amanhã", aponta em direção ao palco dos shows.

Apesar de Tereza, com é casado há 40 anos, ainda estar indecisa sobre o lugar onde vão passar a contagem regressiva, Francisco fala baixinho: "Provavelmente vamos vir pra cá", antes de abrir um sorriso de uma criança prestes a ganhar um presente.

Erisvoneide sempre passa a virada de ano em casa. Dessa vez, ela vislumbra uma mudança FOTO: Thiago Gadelha

A técnica em contabilidade Erisvoneide Barreto, sempre passa a virada de ano em casa. Dessa vez, ela vislumbra uma mudança. Neide, como é chamada pelos amigos, foi ver o ensaio para os fogos pela primeira vez, neste domingo, e cogita ter o mesmo destino no dia 31.

Há três anos, Fernando Braga reúne os amigos enquanto registra o ensaio dos fogos de artifício FOTO: Thiago Gadelha

A cada teste para o show pirotécnico, o fotógrafo Fernando Braga segue um ritual: "Sempre venho pra esse mesmo ponto. Venho, boto uma cadeirinha, boto meu tripézinho e fico aqui esperando para não perder meu lugar", detalha ele, sentado estrategicamente na ponta de um quebramar, próximo ao espigão da rua João Cordeiro, onde foi realizado o ensaio.

Ele chegou cerca de duas horas do previsto pra o espetáculo começar com a namorada e o filho dela. Mas aguardava compartilhar o momento com uma turma maior. "Já tem uns três anos que venho. Aí crio um grupo no Whatsapp, chamo os amigos. Hoje, aqui, nós somos uns privilegiados. Amanhã vai ter uma multidão nesse lugar".

Fernando vê os próximos meses com otimismo e espera transformações positivas na política em 2019. "Que venham coisas boas. Que tenha mais gente honesta nesse novo governo. Estou feliz, acho que vão vir muitas mudanças. minha expectativa é que melhore".

Patricia Queiroz e as filhas Rayana e Crislane frequentam o show no aterro todos os anos. Esse não vai ser diferente FOTO: Thiago Gadelha

Tão certo quanto o palco montado na areia é a presença de Patricia Queiroz e as filhas Rayana e Crislane, moradoras do Álvaro Weyne. Neste ano, por um acaso do destino, o trio se deparou com a queima adiantada dos fogos. "A gente nem sabia que teria. Viemos ver o pôr do sol, mas não deu tempo", conta Patrícia antes da filha Crisslane completar: "Eu lembrei que fazem o ensaio um dia antes e disse: 'Mãe, vamos ficar'".

A jovem revela que é esse o motivo que a faz querer ir todos os anos para o Réveillon na Praia de Iracema. "Eu particularmente, venho pelos fogos. Parece que o ano só começa quando vejo os fogos, acho uma divisão no tempo". A família acompanhou maravilhada o instante do cintilar no céu. "É um ritual, adoro isso. É durante os fogos o momento da minha prece", disse Crislane, com os olhos cheios de lágrimas, depois da apresentação.