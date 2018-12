Cavalo Mariano é sacrificado; animal tinha bala alojada no crânio

O cavalo Mariano, encontrado agonizando em praça pública no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na última semana, foi sacrificado quatro dias após seu resgate, neste domingo (30). O animal estava bastante debilitado, tinha várias fraturas e inclusive uma bala alojada no crânio, segundo o grupo de proteção animal Adote Um Amor Pet, que restagou o animal.

Mariano passou por raio-X foi neste domingo, constatando as fraturas e a bala alojada. “Pelo seu estado nutricional e dificuldade em respirar, decidi pelo seu alívio nas dores. Mariano hoje já não sofre mais”, publicou a organização, em seu perfil do Instagram. Há dois dias, a Adote Um Amor Pet havia informado, também pelas redes sociais, que o cavalo fora diagnosticado com “osteodistrofia fibrosa (não ingestão de Cálcio e consumo excessivo de fósforo, desequilíbrio nutricional)”.

A publicação também agradece o trabalho e os cuidados de dois veterinários, voluntários, que examinaram Mariano. “Obrigada a todas as pessoas que passaram as noites acordadas comigo aqui no insta, as pessoas que doaram, as pessoas que mandaram orações. Nossa missão com o Mariano foi encerrada com sucesso, chegamos até ele pra ensinar e mostrar que nós humanos também temos amor pra dar”, escreveram.

O resgate aconteceu de 18h da quarta-feira (26) até as 6h da última quinta (27). O motivo da demora foi o estado do cavalo, que estava fraco para ser removido. Após ser medicado e alimentado, Mariano ganhou forças para ir ao novo lar, uma fazenda no Eusébio, mesmo local que acolheu a égua Vitória, resgatada em outubro deste ano.