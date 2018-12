Cavalo agoniza em praça no bairro Luciano Cavalcante

Um cavalo foi encontrado agonizando em uma praça do bairro Luciano Cavalcante na manhã desta quarta-feira (26). O animal recebeu ajuda de moradores, que disseram ter tentado acionar Polícia, Corpo de Bombeiros e Ibama, mas não conseguiram resgate.

Ainda conforme os moradores, o animal circula pelo bairro há uma semana. A Prefeitura de Fortaleza não possui equipamento destinado ao resgate de animais de grande porte nestas condições. Em outubro, uma égua foi encontrada em situação semelhante, na Via Expressa. Na época, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) afirmou que a ocorrência não seria de competência da instituição por se tratar de animal de grande porte.

O Corpo de Bombeiros explicou que também não atua em casos como estes, já que não possui local adequado para destinar o animal. De acordo com o tenente Romário Fernandes, os Bombeiros realizam resgate de animais domésticos, selvagens ou, no caso de equinos ou bovinos, aqueles que possuam donos. “Um animal como esse, a gente não teria o que fazer com ele, não saberia para onde levar. Não temos nenhuma estrutura para cuidar de animais”, explicou Fernandes.

Uma rede de voluntários cuidadores de animais é que costuma se mobilizar em situações como estas. No caso do equino agonizando no Luciano Cavalcante, o presidente da Sociedade Protetora Ambiental, Márcio Sousa, informou que solicitaria um veterinário voluntário. Até a publicação desta matéria, o animal continuava nas mesmas condições.