Mariano, cavalo que agonizava no bairro Luciano Cavalcante, é resgatado e ganha novo lar

A noite foi longa para Mariano, nome dado ao cavalo que estava agonizando no bairro Luciano Cavalcante. Chamados para o resgate, mais uma vez o Adote Um Amor Pet, grupo de proteção animal, foi ao encontro do cavalo para levá-lo a um novo lar. A voluntária do grupo, Sarah Viana teve que pernoitar no local junto com uma equipe da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e o Batalhão da Polícia Militar do Meio Ambiente, que escoltou a voluntária, durante a noite para conseguir recolher o animal.

O resgate aconteceu de 18h de quarta-feira (26) até às 6h desta quinta (27). O motivo da demora foi o estado debilitado do cavalo, que estava fraco para ser removido. Após ser medicado e alimentado, Mariano ganhou forças para ir ao novo lar, uma fazenda no Eusébio, mesmo local que acolheu a égua Vitória, resgatada em outubro deste ano.

Sem um equipamento destinado ao resgate de animais de grande porte por parte da Prefeitura de Fortaleza, mais uma vez o Adote Um Amor Pet realizou o resgate e necessita de ajuda financeira, já que o grupo se encontra “totalmente no vermelho”, como pontuou Sarah Viana. “A gente pediu a ajuda de homens e eles carregaram o Mariano nos braços e assim ele foi levado para o caminhão. Quando ele chegou na fazenda também teve ajuda para sair. Estamos precisando de dinheiro para pagar os medicamentos, o soro, porque agora ele precisa se recuperar. Lá na fazenda ele está tendo atendimento diário com o veterinário", lembra Sarah Viana.

Sarah foi avisada por seguidores que havia um cavalo agonizando em uma praça do bairro e constantemente são chamados para resgate e encaminhamentos para lares temporários. Foi a voluntária que deu nome ao cavalo. Mariano faz referência a Maria, mãe de Jesus, já que Sarah é devota de Nossa Senhora. Só em 2018 o grupo resgatou e conseguiu abrigo para cinco cavalos, entre eles, a filha da égua Vitória, Maria Amelia.