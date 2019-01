Disputa aberta pela camisa 1 do Vovô

Com a saída de Everson, ídolo e titular absoluto do gol do Ceará nos quatro últimos anos, a disputa por uma vaga no gol do Vozão para 2019 se acirra. Os candidatos para a camisa 1 são Richard, Diogo Silva e Fernando Henrique.

E quem mostrou que a disputa está aberta e deve ser acirrada é o técnico Lisca. Embora Richard tenha sido contratado para substituir Everson, o treinador bancou Diogo Silva ainda como titular contra o CRB, em Maceió, no sábado (26), às 18h30 horas, no Estádio Rei Pelé.

"O momento ainda é do Diogo. O Richard provavelmente vai jogar na próxima partida. Ele recém-chegou e vou dar uma sequência para o Diogo, por merecimento, que é um goleiro ótimo. Está integrado desde o ano passado com a gente. A briga está aberta entre o Diogo, Fernando, Richard. Todos vão ter oportunidades e depois teremos uma definição", disse o técnico, citando a possível estreia de Richard no dia 2 de fevereiro, na na 1ª partida do Ceará no Campeonato Cearense, em jogo válido pela 2ª fase.

Richard, não se vê na frente pela vaga de titular por ter sido contratado para o lugar de Everson. "O Everson é um grande goleiro, conheço ele da base do São Paulo, e vim para fazer minha própria história. Eu conheço o Diogo, o Fernando Henrique, e quem tem a ganhar com essa disputa é o Ceará. Quero mostrar o meu trabalho e conquistar meu espaço", disse ele.

Oficializado

O Ceará confirmou oficialmente ontem a contratação do atacante Roger, de 34 anos. O centroavante assinou até o fim de 2019 e retorna após breve passagem em 2011.