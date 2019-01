Ceará confirma contratação do atacante Roger

O Ceará confirmou oficialmente, na noite desta quinta-feira (24) a contratação do atacante Roger, de 34 anos, que assinou contrato até o fim de 2019 e vem para sua segunda passagem pelo Alvinegro. O atleta possui currículo vasto e já foi campeão da Copa Libertadores 2005, pelo São Paulo, e da Copa do Brasil 2008, com a camisa do Sport Recife. Na temporada passada, Roger reforçou o Corinthians.

O atacante retorna ao clube cearense após sete anos. Em 2011, ele teve rápida passagem pelo Vovô, jogando 12 partidas e marcando dois gols. Além de passagens pelo futebol asiático e árabe, Roger defendeu no Brasil a Ponte Preta, Palmeiras, Athletico/PR, Chapecoense, Bahia, Fluminense, Vitória, Botafogo, Red Bull, Guarani e Internacional.

"Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Estou extremamente feliz e será um desafio na minha carreira. Eu sou movido a desafios e sempre consegui grandes resultados quando fui desafiado. Quero dizer para o torcedor que confie no nosso trabalho. Em vim para fazer um grande trabalho, fazer gols, para ajudar o Ceará a chegar na Libertadores. Eu sempre digo que temos que sonhar grande. Tenho certeza que Deus realiza sonho. Um abraço para a torcida do Vozão e obrigado pela recepção e carinho nas redes sociais. Pode ter certeza que contrataram um cara muito sério e que honrará muito esta camisa", disse Roger.

Veja a postagem na rede social do atleta.

Confira a ficha técnica completa do mais novo reforço alvinegro:

Roger Rodrigues da Silva (Roger)

Posição: atacante

Nascimento: 07/01/1985 (34 anos)

Naturalidade: Campinas/SP

Clubes: Ponte Preta/SP, São Paulo/SP, Palmeiras/SP, Al-Nassr (Arábia Saudita), Sport/PE, Fluminense/RJ, Vitória/BA, Guarani/SP, Kashiwa Reysol (Japão), Atlético/PR, Suwon Bluewings (Coréia do Sul), Chapecoense/SC, Bahia/BA, Red Bull Brasil/SP, Botafogo/RJ, Internacional/RS, Corinthians/SP e Ceará/CE.