Oficializado: Everson é anunciado pelo Santos

Após 21 dias de negociações, Santos anunciou Everson através de suas redes sociais no inicio da tarde desta quinta-feira (24). O ex camisa 01 alvinegro atuou em 194 partidas com a camisa do Vovô e marcou um gol.

Mais um reforço! Bem-vindo ao Peixe, Éverson! O goleiro chega ao clube com um contrato de 4 anos. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/v0xqdQcl8g — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 24 de janeiro de 2019

O arqueiro é um pedido do técnico Jorge Sampaoli para a posição. Everson se junta Vanderlei, João Paulo e Vladimir para a posição. Este último não foi inscrito para o Campeonato Paulista 2019 e foi liberado pela diretoria do clube para procurar outro clube.

O presidente do Ceará Robinson de Castro publicou, em umas de suas redes sociais, agradecimentos ao goleiro durante sua passagem por Porangabuçu. Citou, também, que Everson foi um dos principais goleiros da história do clube.