'O momento é do Diogo', diz Lisca confirmando o goleiro como titular do Ceará

Apesar de ter testado Richard como titular durante o treino desta quinta-feira (24), no estádio Vovozão, o técnico Lisca confirmou o goleiro Diogo Silva como titular da equipe do Ceará para a partida deste sábado (26) contra o CRB/AL, pela 2ª rodada, da Copa do Nordeste. "O momento ainda é do Diogo. Vou dar uma sequência para ele que é um ótimo goleiro", confirmou o comandante do Vovô.

Diogo Silva chegou ao clube Alvinegro durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. O jogador de 33 anos incompletos disputou apenas uma partida na elite do campeonato brasileiro.No empate sem gols contra o América/MG, fora de casa, o arqueiro foi titular na vaga de Everson, que cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Lisca também afirmou que o time para o jogo contra a equipe alagoana será a mesma que venceu o Sampaio Corrêa/MA por 5 a 0, na Arena Castelão, pela estreia do Nordestão formada por Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Ricardinho, Felipe Baixola; Vitor Feijão e Ricardo Bueno.

A delegação do Ceará viaja na tarde desta quinta-feira (24) para Maceió para enfrentar o CRB/AL, no sábado (26), pela Copa do Nordeste, no estádio Rei Pelé.