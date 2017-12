Venda de imóveis na RMF salta 21% em novembro

01:00 · 16.12.2017

O mercado imobiliário cearense celebra bons resultados em 2017. No último mês de novembro, o número de imóveis residenciais verticais vendidos na Região Metropolitana de Fortaleza avançou 21% na comparação com igual mês do ano passado. Isto representou um Volume Geral de Vendas (VGV) de R$ 117 milhões. Em 2016, haviam sido R$ 94 milhões, 24% inferior a este ano.

No mês de novembro, foram 167 unidades vendidas, ante 138 no 11º mês de 2016.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2017, o crescimento dos residenciais verticais vendidos foi de 9% em unidades, saindo de 1.752 em 2016 para 1.906, representando 31% em VGV, ao saltar de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,5 bilhão..



Avanço

As vendas gerais do mercado em novembro deste ano, incluindo residenciais verticais, residenciais horizontais, salas comerciais e segunda moradia, cresceram 21% na comparação com o mês de novembro de 2016, saltando de 172 para 208 unidades. Em VGV, o crescimento foi de 19%, registrando o avanço de R$ 117 milhões ano passado para R$ 140 milhões neste ano. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, as vendas gerais cresceram 1,5% em unidades, saindo de 2.301 unidades em 2016 para 2.335unidades em 2017. Já em VGV, houve incremento de 19%, uma vez que saiu de R$ 1,5 bilhão em 2016 para R$ 1,8 bilhão em 2017.

Os dados foram divulgados no último Flash Imobiliário, promovido pela Lopes Immobilis. Para o sócio-diretor da empresa, Ricardo Bezerra, os números indicam que o setor deixou a crise no passado.

"O mercado imobiliário está vendendo mais que o ano passado, tanto em número de unidades quanto em VGV. O mercado está respondendo, temos números positivos do mercado como um todo. Então, o ano vai fechar superior ao ano passado, até porque as vendas de dezembro estão muito boas", afirmou.

Para ele, os resultados indicam ainda que o ano de 2018 trará muito mais frutos bons para o setor no Estado. "Nossa expectativa é a melhor possível. Neste ano, tivemos nove lançamentos. Para o próximo ano, teremos no mínimo o dobro disso, podendo chegar ao triplo, até. Com os juros baixando, a tendência é que os bancos emprestem mais dinheiro, fomentando a economia", pontuou.